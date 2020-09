Marche: Agrinsieme incontra il candidato del centrodestra Acquaroli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nell’era della globalizzazione e dell’omologazione dell’offerta, facciamo appello alla prossima presidenza affinché faccia della valorizzazione delle tantissime produzioni tipiche che caratterizzano l’agroalimentare regionale un vero e proprio cavallo di battaglia; la distintività di un territorio sta nella sua identità, che in quanto tale non può essere delocalizzata, ma che rappresenta al contrario un valore aggiunto fondamentale per emergere nei mercati nazionale e internazionale”. È una delle proposte del coordinamento di Agrinsieme Marche contenute in un documento programmatico per il rilancio dell’agricoltura consegnato oggi a Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Movimento per le Marche, Civici con Acquaroli) alle prossime elezioni regionali. Il dibattito con il candidato, al quale oltre ai presidenti regionali delle Federazioni facenti parte del Coordinamento ha partecipato una nutrita delegazione di produttori agricoli associati, fa parte di un ciclo di incontri con i candidati alle elezioni del 20 e 21 settembre organizzati da Agrinsieme Marche, che riunisce le federazioni regionali di Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari e al quale ha recentemente aderito la Federazione Regionale delle Imprese di Meccanizzazione Agricole-Frima. (segue) (Ren)