Marche: Agrinsieme incontra il candidato del centrodestra Acquaroli (2)

- "Il mondo è cambiato - ha affermato Acquaroli - Dobbiamo lavorare con impegno e determinazione per ridare all’agricoltura e all’agroalimentare la centralità che meritano, altrimenti le nostre aziende agricole rischiano l’estinzione. Voglio sottolineare con fermezza che stiamo parlando di un settore che può diventare trainante per l’economia della nostra regione". I rappresentanti di Agrinsieme Marche hanno evidenziato: "Le Marche, per caratteristiche storiche, geografiche, orografiche e culturali sono la regione delle mille agricolture; è proprio da queste che bisogna ripartire, sfruttando il valore aggiunto e le innumerevoli possibilità offerte dalle diverse agricolture, dalle diverse tipologie di impresa agricola e dai diversi modi di fare impresa, tutti fattori che a nostro avviso costituiscono una risorsa pressoché inesauribile”. (Ren)