Alitalia: De Micheoli, controllo statale della newco non sarà a tempo illimitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non immagina una compagnia che continuerà ad essere a totale controllo statale per un tempo illimitato, ma confidiamo che una volta realizzata la prima fase del Piano industriale ci saranno le condizioni per poter accedere sul mercato delle compagnie aeree alla possibilità di costituire alleanze, sinergie ed eventuali compartecipazioni. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante la sua audizione odierna in commissione Trasporti alla Camera sulle prospettive di sviluppo di Alitalia. “Proseguiranno le interlocuzioni con partner industriali e commerciali per accompagnare efficacemente lo sviluppo e l’espansione in questa prima fase”, ha detto. (Rin)