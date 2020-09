Camera: venerdì audizioni su Recovery fund in commissione Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 11 settembre, la commissione Ambiente svolge le seguenti audizioni sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund: ore 11 Associazione nazionale costruttori edili (Ance); ore 11.30 Kyoto Club; ore 12 Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis); ore 12.30 Fondazione per lo sviluppo sostenibile; ore 13 Confedilizia; ore 13.30 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea); ore 14 Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat); ore 14.30 Viveracqua (Gestori idrici del Veneto). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare. (Com)