Alitalia: De Micheli, Piano industriale newco potrà prevedere controllate o partecipate

- Il Piano industriale della newco potrà prevedere la costituzione di società controllate o partecipate per la gestione di singoli rami di attività e lo sviluppo di sinergie o alleanze con soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante la sua audizione odierna in commissione Trasporti alla Camera sulle prospettive di sviluppo di Alitalia. “Sarà possibile prevedere anche l’acquisto o l’affitto di rami d’azienda”, ha aggiunto, aggiungendo che per attuare il Piano la newco avrà una dotazione patrimoniale finale di tre miliardi con la possibilità di reperire ulteriori risorse anche con l’emissione di strumenti finanziari partecipativi. (Rin)