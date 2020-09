Corea del Sud: coronavirus, da una settimana meno di 200 casi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settimo giorno consecutivo la Corea del Sud ha registrato un incremento di nuovi casi di coronavirus inferiore a 200. Lo hanno riferito i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc). Il bollettino di oggi segnala 156 nuovi contagi, di cui 144 trasmessi localmente. Il totale è salito a 21.588, con 344 decessi, tre più di ieri. La maggior parte dei nuovi casi è stata registrata nell’area metropolitana di Seul, che conta 51 milioni di abitanti: 48 nella capitale e 51 nella provincia di Gyeonggi che la circonda. Nella regione il recente aumento è legato soprattutto a un focolaio riconducibile alla setta religiosa Sarang Jei, con 1.167 contagiati, tra cui il leader Jun Kwang-hoon. Le autorità sanitarie hanno esortato alla massima vigilanza, in vista della festa di Chuseok, quest’anno dal 30 settembre al 4 ottobre. La festa, in origine legata al raccolto autunnale, tradizionalmente è l’occasione per viaggi e visite familiari. (segue) (Git)