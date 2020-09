Corea del Sud: coronavirus, da una settimana meno di 200 casi al giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale, sono state prorogate fino al 20 settembre le misure di livello 2 di distanziamento sociale, quello intermedio nel sistema di risposta all’emergenza. Le restrizioni comprendono il divieto di riunioni all’aperto con oltre cento persone e di quelle al chiuso con oltre 50 e la chiusura delle spiagge e degli esercizi appartenenti a dodici categorie a rischio, come locali notturni, sale per karaoke, ristoranti a buffet e internet caffè. Il divieto riguarda anche le funzioni religiose. Nell’area metropolitana della capitale sono state prorogate fino al 13 settembre misure restrittive più severe. I ristoranti e i forni possono servire i clienti in loco fino alle 21 mentre dalle 21 alle 5 sono consentiti solo i servizi di asporto e consegna a domicilio. Le catene di caffetterie, a prescindere dagli orari, possono operare esclusivamente nelle modalità di asporto e consegna, con registri di ingresso, obbligo di indossare la mascherina e rispetto delle distanze di sicurezza. (Git)