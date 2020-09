Coronavirus: Lamberti (Federlab), test sierologici anche in farmacia, mortificante esclusione laboratori analisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno ci spieghi questa cervellotica decisione: in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, con in contagi in aumento e l'approssimarsi, ormai, della fatidica prima campanella (con centinaia e centinaia di insegnanti ancora in attesa di potersi sottoporre al test anti Covid), il ministero della Salute ha deciso di rendere disponibili gli esami sierologici (validati dall'Istituto superiore di sanità e dal Comitato tecnico-scientifico), udite udite... in farmacia!! Sì, in farmacia, avete letto bene e non nei laboratori di analisi cliniche autorizzati che pure sarebbero il luogo normalmente deputato per l'esecuzione di tale tipo di esame". Lo ha dichiarato, in una nota, Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, tra le principali associazione di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Ssn con oltre 2mila strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale. "Insomma - ha aggiunto Lamberti - siamo all'assurdo. I laboratori di analisi no e le farmacie si. Perché questa discriminazione? Eppure esistono, in tutta Italia, migliaia di strutture dotate delle necessarie capacità, del know-how, dell'organizzazione e soprattutto delle professionalità in grado di supportare, in condizioni di perfetta sicurezza, il Servizio sanitario nell'esecuzione dei test". (segue) (Ren)