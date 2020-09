Coronavirus: Lamberti (Federlab), test sierologici anche in farmacia, mortificante esclusione laboratori analisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece - ha aggiunto il presidente di Federlab - si decide di fare a meno del contributo dei laboratori, rendendo disponibili tale tipologia di esame (anche) in farmacia con modalità di svolgimento e di trasmissione dei dati tutte ancora da concordare con le autorità sanitarie. La domanda è d'uopo: ma non sarebbe stato più facile affidare l'esecuzione dei test a chi, come i laboratori di analisi, normalmente lo fa di mestiere? Mi chiedo: se devo tirare un calcio di rigore, scelgo l'attaccante titolare della mia squadra o mi affido all'intuito ed all'estro del sia pur miglior... tennista in circolazione? Insomma, siamo all'assurdo. Il ministro della Salute Roberto Speranza deve darci una risposta: siamo stufi di vedere svilito, marginalizzato e mortificato il nostro ruolo nello scenario della lotta al coronavirus", ha concluso Lamberti. (Ren)