Speciale energia: Egitto, evento su settore petrolifero Egyps previsto tra il 31 maggio e il 2 giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto organizzerà l'annuale evento sul settore petrolifero Egyps tra il 31 maggio e il 2 giugno 2021. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano dopo una videoconferenza tra il ministro Tarek El Molla e il comitato esecutivo di Egyps. "La scelta del periodo deriva dalla valutazione della situazione indotta dalla pandemia e dalla costatazione che il periodo in questione fornirà migliori condizioni di sicurezza per i partecipanti, le compagnie e gli investitori permettendo loro di viaggiare e di approntare un'agenda per gli incontri con altre imprese", ha dichiarato il comitato esecutivo. "Egyps sta crescendo anno dopo anno", ha affermato il ministro El Molla. L'edizione 2021, intitolata "Nord Africa e Mediterraneo: fornendo energia oggi", vedrò la partecipazione dei maggiori esperti e produttori mondiali di idrocarburi provenienti da oltre 80 paesi. Si prevede la presenza di 500 espositori e 35 mila partecipanti suddivisi in 16 padiglioni divisi per nazionalità oltre a 27 per realtà multinazionali. Nel programma dell'evento rientrano anche 80 incontri con circa 300 relatori attesi. (Cae)