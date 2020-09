Speciale energia: l’Egitto potrebbe aumentare le forniture di elettricità alla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto potrebbe aiutare la Libia a sopperire alla grave carenza di elettricità che attanaglia l’intera ex Jamahiriya di Muammar Gheddafi. L'Autorità generale per l'energia elettrica e le energie rinnovabili del governo “ad interim” della Libia orientale, non riconosciuto dalla Comunità internazionale, ha infatti intavolato dei colloqui con le autorità egiziane incentrata appunto sulla cooperazione nel campo della rete elettrica. Un incontro al Cairo, riferisce il quotidiano in lingua inglese “Libya Herald”, si è tenuto nei giorni scorsi per colloqui sulla possibilità che l’Egitto aumenti le forniture di elettricità alla Libia, soprattutto il prossimo inverno, con l’intento di colmare il deficit libico. Le parti hanno altresì parlato della manutenzione delle linee di collegamento libico-egiziane, un dossier ritenuto prioritario per garantire le forniture elettriche. La Libia produce circa 4.250 megawatt di elettricità, ma consuma 6.750 megawatt e quindi vi è un deficit di generazione di circa 2.500 megawatt durante la stagione estiva, quando si verifica il picco della domanda. (Res)