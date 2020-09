Alitalia: De Micheli, in arrivo decreto per indennizzo per blocco trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni si provvederà alla sottoscrizione del decreto interministeriale con cui sarà possibile procedere all’erogazione, in favore della società Alitalia in amministrazione straordinaria, della somma di 199,45 milioni di euro per i danni originati dal blocco del trasporto aereo. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante la sua audizione odierna in commissione Trasporti alla Camera sulle prospettive di sviluppo di Alitalia. (Rin)