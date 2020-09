Salute: LIo, scoperta medici italiani su lipedema, isolato primo gene "mutato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un momento 'magico', atteso da anni dalla comunità scientifica internazionale e, soprattutto, dalle tante pazienti che da oggi affronteranno il loro percorso diagnostico-terapeutico con più fiducia in sé stesse e nel loro futuro", afferma il professor Sandro Michelini - membro del Comitato scientifico della Lio (Lipedema Italia onlus), presidente dell’Associazione scientifica Italf (Italian lymphedema framework) ed ex presidente di quella europea e della Società internazionale di linfologia -, tra gli autori della scoperta del gene del lipedema, insieme, tra gli altri, al genetista Matteo Bertelli, coordinatore scientifico del gruppo di lavoro dell’AssoMagi, ai colleghi Pietro Chiurazzi, Daniele Dell’Orco, Valerio Marini, e a Karen Herbst, che “da anni si interessa con passione e impegno al problema molto diffuso anche nel suo Paese, gli Stati Uniti". (segue) (Com)