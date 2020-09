Salute: LIo, scoperta medici italiani su lipedema, isolato primo gene "mutato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra scoperta non deve essere intesa come foriera di un atavico senso di 'riscatto', da parte di molte donne, anche giovani, che finora sono state ingiustamente tacciate dal senso comune di molta 'opinione pubblica' e, purtroppo, anche da medici ed altri operatori sanitari, di 'bulimia', che secondo molti sarebbe la causa del loro stato fisico", tiene a precisare il professor Michelini, prima di fare chiarezza: "Oggi la ricerca dà ragione a noi e non a chi credeva che il problema fosse 'autodeterminato' dalle pazienti con i loro comportamenti alimentari e con gli stili di vita condotti. In questi soggetti che, in alcuni casi vengono addirittura impropriamente indirizzati alla chirurgia bariatrica (spesso con ulteriori danni fisici e mentali), è la 'predisposizione genetica' che determina la manifestazione della malattia. E la prova di ciò è che moltissime pazienti, osservando rigidissime diete, calano moltissimo di peso a livello addominale e toracico ma rimangono quasi invariate a livello degli arti inferiori (ed a volte anche superiori) interessati". (segue) (Com)