Salute: LIo, scoperta medici italiani su lipedema, isolato primo gene "mutato" (4)

- "L’individuazione del primo gene del lipedema può rappresentare un momento di svolta per tutte noi e potrebbe fornire un nuovo impulso al giusto riconoscimento, da parte delle istituzionali, nei confronti della nostra malattia", auspica Valeria Giordano, presidente della LIo (Lipedema Italia onlus). "L’Italia - spiega - non possiede linee guida nazionali per il suo trattamento e un errore nella classificazione ha comportato che essa fosse lungamente ritenuta una condizione di pertinenza cosmetologica dalla comunità scientifica. Le attuali opportunità di cura nel nostro Paese, costantemente limitate dalla disponibilità economica del paziente, provengono da medici pionieri che lottano da anni al fianco dei pazienti e si sono messi a disposizione dell’associazione per fornire aiuto e assistenza e costruire realtà di presa in carico". Azione portata avanti "anche interfacciandosi con colleghi internazionali e nazionali per la costituzione di equipe multidisciplinari, ma esercitando la loro professione con la costante frustrazione - sottolinea Giordano - di non poter erogare le cure necessarie a causa dell’assenza della malattia nei Livelli essenziali di assistenza. La speranza è che adesso si possa accelerare il percorso, già avviato con il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, per il suo inserimento". (Com)