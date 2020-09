Difesa: Iran, al via domani esercitazione militare al largo delle coste meridionali del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via domani, 10 settembre, al largo delle coste meridionali dell'Iran un'esercitazione militare che coinvolgerà Marina, Aeronautica e forze di terra della Repubblica islamica. Lo rende noto la'agenzia stampa "Mehr News", citando il vicecoordinatore dell'Esercito iraniano, Habibollah Sayyari. Quest'ultimo ha dichiarato che l'esercitazione si svolgerà su un'area di oltre due milioni chilometri quadrati e ha come obiettivo la verifica della preparazione delle forze armate alla risposta a qualsivoglia aggressione. All'esercitazione parteciperanno tutti gli equipaggiamenti militari in possesso dell'Iran, incluso il sottomarino di fabbricazione nazionale Fateh. "I nemici della Repubblica islamica dovrebbero sapere che nel caso in cui commettano un errore strategico, la risposta dell'Iran si dispiegherà su un'area non limitata all'Asia occidentale. Si troveranno ad affrontare un ampio campo di battaglia", ha affermato Sayyari.(Res)