Russia-Germania: Cremlino, attendiamo rapido trasferimento dati su Navalnyj

- Il Cremlino si aspetta che la Germania fornisca nel prossimo futuro i dati sui risultati delle analisi mediche dell'attivista dell'opposizione, Aleksej Navalnyj. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. "Ci aspettiamo che in un futuro molto prossimo riceveremo dai nostri colleghi tedeschi i dati che hanno permesso loro di concludere che si sia trattato di un avvelenamento. Questo ci aiuterà in modo significativo a stabilire le cause dell'incidente ", ha dichiarato Peskov. "Di fatto, alcune azioni investigative sono già in corso, de jure si chiamano controlli pre-investigativi", ha spiegato Peskov, ricordando che al momento i medici russi non hanno dati che confermino l'avvelenamento di Navalnyj. (Rum)