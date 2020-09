Coronavirus: Israele, 3.496 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.496 i nuovi casi di contagio da coronavirus Sars-CoV-2 in Israele nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute. Si tratta di un dato in crescita rispetto a quello precedente: lunedì, infatti, i nuovi contagiati erano stati 3.425. Ieri, 8 settembre, sono stati effettuati 43.199 test, l'8,1 per cento dei quali ha avuto esito positivo. Ieri sera, 8 settembre, è stato imposto il coprifuoco notturno dalle 19:00 alle 5:00 nelle 40 località israeliane con i più alti tassi di contagio. La situazione verrà rivista il 15 settembre, al termine della settimana di coprifuoco. (Res)