Brexit: Scozia e Galles criticano Londra per nuova legge sul commercio interno

- I governi scozzese e gallese hanno aspramente criticato Londra per i suoi piani di introdurre il concetto di un nuovo "mercato interno" in seguito alla definitiva uscita del Regno Unito dall'Unione europea, che si estenderebbe su tutto il territorio nazionale. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian". Secondo i governi locali di Galles e Scozia, questo rappresenterebbe "un assalto frontale alla devolution britannica" (concetto secondo cui i parlamenti delle 4 nazioni costituenti il Regno Unito hanno pieno potere decisionale su diverse materie, tra cui il commercio interno), e sarebbe "un affronto ai cittadini di Galles, Scozia e Irlanda del Nord". Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha dichiarato che la nuova legge ridurrebbe "sconsideratamente" i poteri del parlamento scozzese. Per stessa ammissione dei ministri del governo Johnson, il testo della nuova norma violerebbe il diritto internazionale per quanto concerne il protocollo sull'Irlanda del Nord contenuto all'interno del trattato sull'uscita del Regno Unito dall'Ue. Una reazione analoga è pervenuta dal consigliere generale per il Galles, Jeremy Miles, il quale ha dichiarato che che "questa legge è un attacco alla democrazia", aggiungendo che "il governo britannico pensa di sacrificare il futuro dell'Unione (il Regno Unito) rubando poteri dalle amministrazioni locali". (segue) (Rel)