Economia: Mef, domanda Btp 20 anni oltre 83 miliardi da circa 520 investitori

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) comunica in una nota i dettagli dell’emissione del nuovo Btp a 20 anni, con scadenza primo marzo 2041 e tasso nominale annuo dell’1,80 per cento. Hanno partecipato all’operazione circa 520 investitori per una domanda complessiva pari a oltre 83 miliardi di euro. I fund manager si sono aggiudicati il 59,9 per cento dell’emissione, mentre il 20,3 per cento è stato sottoscritto da banche. Significativa la partecipazione degli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, quali i fondi pensione e le assicurazioni, che hanno acquistato il 10,2 per cento, mentre il 4,2 per cento è stato assegnato a banche centrali e istituzioni governative. Agli hedge fund è stato allocato il 4,4 per cento dell’ammontare complessivo, mentre le imprese non finanziarie hanno partecipato all’emissione con una quota residuale pari all’ 1 per cento. (segue) (Com)