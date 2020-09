Economia: Mef, domanda Btp 20 anni oltre 83 miliardi da circa 520 investitori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transazione - conclude la nota del Mef - è stata effettuata tramite la costituzione di un sindacato di collocamento composto da Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int. Bank, Intesa Sanpaolo Spa e JP Morgan Securities Plc, che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri specialisti in titoli di Stato sono stati coinvolti come co-lead manager dell’operazione. (Com)