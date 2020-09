Alitalia: De Micheli, accordo con SkyTeam può essere risolto in maniera rapida e semplice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione straordinaria di Alitalia non ha particolari vincoli in materia di alleanze internazionale: in continuità con il passato c’è un accordo con SkyTeam, che tuttavia può essere risolto in maniera rapida e semplice nel caso in cui venga deciso di modificare il rapporto. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo alle domande dei parlamentari durante la sua audizione odierna alla Camera sulle prospettive di sviluppo di Alitalia. (Rin)