Ue: Amendola, Recovery fund occasione storica, non la sprecheremo

- "Stamattina al Ciae abbiamo discusso le linee guida del nostro Recovery Plan. Sei missioni per un'Italia più digitale, verde, competitiva e giusta. Rispetteremo il cronoprogramma Ue: non sprechiamo un'occasione storica di rilancio del nostro Paese". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola in merito al Recovery fund, a margine del vertice del Comitato interministeriale Affari europei che si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi. "La riunione con il presidente Conte, i ministri e gli enti locali è stata l’occasione per ribadire che le schede progetto del Piano di rilancio saranno presentate da gennaio, come per tutti i 27 Paesi europei - ha spiegato -. A breve arriveranno anche dalla Commissione nuove linee guida che fisseranno i paletti entro i quali i progetti dovranno muoversi: costi, contributi, cronoprogramma. Tre le colonne del Piano di rilancio. In primo luogo le sfide, vale dire recuperare i ritardi strutturali dell’Italia. Poi le missioni, ossia i pilastri sui quali poggiano le nostre linee di intervento. Infine le azioni: i progetti concreti che continueremo a sviluppare. Inoltre, vorrei ricordare che occorre incrociare le azioni del piano italiano con il Quadro finanziario 2021-27 dell’Europa, che mette a disposizione quasi altrettanti fondi del Pnrr. Invieremo il lavoro fatto al Parlamento, per avviare un confronto con deputati e senatori". (Rin)