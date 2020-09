Serbia-Kosovo: Ue, preoccupazione e rammarico per spostamento ambasciate a Gerusalemme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ripetutamente affermato il nostro impegno alle negoziazioni per la soluzione dei due Stati", ha proseguito Stano ricordando che i capi di Stato e di governo dell'Ue hanno riaffermato nel Consiglio europeo del dicembre 2017 che "bisogna trovare un modo attraverso le negoziazioni per arrivare a risolvere la questione di Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, Israele e Palestina, e che le aspirazioni di entrambi i popoli, israeliano e palestinese, devono essere onorate". Stano ha spiegato che l'Ue si aspetta che Serbia e Kosovo agiscano in linea con gli impegni presi nella strategia delle priorità per l'integrazione all'Ue e, "in questo contesto, ogni passo diplomatico che possa mettere in discussione la comune posizione europea su Gerusalemme è motivo di seria preoccupazione e rammarico". (segue) (Beb)