Speciale difesa: Taiwan, la presidente Tsai chiede coalizione democratica contro “azioni aggressive” della Cina

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha fatto appello agli “amici democratici della regione Indo-pacifica e oltre” perché discutano la nascita di una coalizione in grado di scoraggiare “azioni unilaterali aggressive” da parte della Cina. Lo riferiscono i media locali riportando le parole pronunciate dalla leader di Taipei nel corso di un forum cui hanno preso parte funzionari della sicurezza nazionale e diplomatici occidentali. Dichiarazioni che giungono nel pieno di forti e crescenti tensioni tra Taiwan e la Repubblica popolare cinese, che considera l’isola – indipendente de facto dal 1949 - come la sua 23ma provincia. A peggiorare le relazioni tra Taipei e Pechino sono stati in particolare i contatti politici, economici e militari sempre più intensi tra Taiwan e gli Stati Uniti, duramente criticati dalla Repubblica popolare. “È tempo che tutti i Paesi che la pensano allo stesso modo, gli amici democratici nella regione Indo-pacifica e oltre, discutano una cornice che generi sforzi sostenuti e concertati per mantenere un ordine strategico che scoraggi azioni aggressive unilaterali”, ha affermato la presidente di Taiwan. La Tsai ha ricordato l’impegno del proprio Paese a “mantenere la pace regionale e a rafforzare le proprie capacità di sicurezza”, ma ha sottolineato anche la necessità di un approccio “più collaborativo” da parte degli altri Paesi. (Res)