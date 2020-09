Speciale difesa: MiG-29 russo intercetta velivolo norvegese sul Mare di Barents

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia russo MiG-29 ha intercettato un aereo dell'aeronautica militare norvegese sul Mare di Barents. Lo ha riferito il Centro di controllo della difesa nazionale russo. "I dispositivi di controllo dello spazio aereo russo sulle acque neutrali del Mare di Barents hanno rilevato un obiettivo aereo in avvicinamento al confine di stato della Federazione Russa. Per identificare l'obiettivo aereo e prevenire la violazione del confine di stato, è stato messo in volo un caccia MiG-29 della difesa aerea della Flotta del Nord", si legge nella relativa nota, nella quale si specifica che il velivolo era un P-3C Orion dell'aeronautica norvegese. (Rum)