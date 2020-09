Speciale difesa: Weber (Ppe) su Mediterraneo orientale, pieno sostegno al governo greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare europeo (Ppe) sostiene pienamente il lavoro del governo greco per proteggere i confini esterni dell'Unione europea e si pone contro l'aggressione militare turca nel Mediterraneo orientale. Lo ha ribadito il presidente del Ppe, Manfred Weber, accogliendo il premier greco Kyiriakos Mitsotakis intervenuto via video alla riunione del gruppo politico di centro destra a livello europeo. "Non accetteremo che la Turchia persegua una politica espansionistica destabilizzando l'intera regione", dichiarano dal Ppe tramite Twitter. "Siamo fermamente dalla parte di Grecia e Cipro nella difesa dei confini e delle acque territoriali", si legge nel tweet del Ppe. (Gra)