Speciale difesa: caso Navalnyj, rimandato incontro ministri Esteri e Difesa Russia-Francia

- Le autorità della Francia hanno deciso di rimandare un incontro previsto a Parigi per la prossima settimana tra i ministri degli Esteri e della Difesa e le loro controparti russe, a seguito dell'avvelenamento di Aleksej Navalnyj. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri. "In considerazione delle circostanze attuali e dopo uno scambio con le autorità russe, è stato deciso di rinviare a una data successiva la riunione del consiglio franco-russo per la cooperazione sulle questioni di sicurezza", si legge in una nota. I ministri avrebbero dovuto incontrarsi a Parigi il 14 settembre nel cosiddetto formato 2+2 che era stato un elemento chiave del tentativo del presidente Emmanuel Macron di migliorare i legami con Mosca. (Frp)