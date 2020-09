Russia-Germania: Lavrov, non soddisfatti dell'atteggiamento di Berlino su caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non è soddisfatta "del tono assolutamente inaccettabile" e della posizione della Germania nel caso relativo all'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Non siamo soddisfatti della reazione alle nostre naturali, legittime richieste di adempiere agli obblighi previsti dagli accordi intergovernativi sull'assistenza legale. Non siamo nemmeno soddisfatti del tono assolutamente inaccettabile con cui la parte tedesca porta avanti in pubblico le sue istanze", ha dichiarato Lavrov in conferenza stampa. (segue) (Rum)