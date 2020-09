Russia-Germania: Lavrov, non soddisfatti dell'atteggiamento di Berlino su caso Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel è tornata nei giorni scorsi a chiedere una risposta dell'Ue nei confronti della Russia per l'avvelenamento di Navalnyj. Nel corso di un incontro con i deputati di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) al Bundestag, Merkel è intervenuta nel dibattito sul gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. "Non ho ancora espresso un giudizio definitivo" sulla questione, ha dichiarato la cancelliera tedesca. A seguito del caso Navalnyj, in Germania diverse e autorevoli voci, anche nella Cdu, chiedono di cancellare il progetto del Nord Stream 2 o di fermare i lavori di costruzione del gasdotto per almeno due anni. Per Merkel, è necessaria una risposta europea. Secondo la cancelliera, l'avvelenamento di Navalnyj "non è stato un attacco contro la Germania". Pertanto, ha proseguito Markel, la reazione corrispondente verrà discussa "al più tardi" al Consiglio europeo del 24 e 25 settembre prossimo. Per Merkel, in considerazione dell'abbandono del Nord Stream 2 da parte della Germania o della moratoria sul progetto, si deve ascoltare "attentamente" quanto avranno da dire gli altri Stati membri dell'Ue. Infine, secondo la cancelliera, bisogna "aspettare e vedere" come il governo russo contribuirà a fare luce sull'avvelenamento di Navalnyj. (Rum)