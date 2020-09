Polonia: presidente Senato, mancanza di un candidato per difensore civico segnala scontro nella destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato annuncio di un candidato a difensore civico in Polonia da parte della maggioranza segnala che c'è uno scontro in seno ai partiti della Destra unita. Lo ha detto il presidente del Senato Tomasz Grodzki, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Sulla possibilità che il difensore civico uscente, Adam Bodnar, il cui mandato scade oggi, possa proseguire la sua attività in attesa della sua sostituzione, Grodzki dichiara di non vedere controindicazioni. "Dal punto di vista personale non ho nulla contro Adam Bodnar. E' successo già in passato con Andrzej Zoll, che ha svolto la funzione per altri sei mesi", ha dichiarato. "Osservando l'appetito di Diritto e giustizia (PiS) per ruoli vari, mi sorprende che non abbia ancora presentato un proprio candidato, forse la non ancora approvata Zuzanna Rudzinska-Bluszcz. Il fatto che non siano stati in grado di trovare un candidato è per me il segnale che c'è una guerra nel campo della destra che è molto più profonda di quanto risulti dalle dichiarazioni mediatiche", ha affermato il presidente del Senato. "Se candidati emergeranno formalmente, saranno invitati in Senato, ascoltati e interrogati e l'aula deciderà", ha continuato. (Vap)