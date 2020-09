Omicidio Vannini: legale Ciontoli a Nova, Viola Giorgini testimone credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente ha fatto sue valutazioni come è giusto che sia". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'avvocato Andrea Miroli, legale della famiglia Ciontoli che ha chiamato a testimoniare Viola Giorgini, fidanzata di Federico, nel processo in corte d'Assise d'appello a Roma per l'omicidio di Marco Vannini. Parte del racconto del teste è stato definito "non credibile" dal presidente di giuria. "La Giorgini è stata a nostro avviso credibile anche perché - ricorda - è stata assolta con sentenza in giudicato" nel corso del processo in primo grado. (Rer)