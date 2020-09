Ruanda: arrestato nei Paesi Bassi il sospetto genocida Charles Ndereyehe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dei Paesi Bassi hanno arrestato Charles Ndereyehe, leader del partito in esilio Fdu-Inkingi, con l’accusa di aver preso parte al genocidio del 1994. Lo ha riferito all’emittente “Bbc” il leader del partito, Justin Bahunga, secondo cui Ndereyehe è stato arrestato ad Amsterdam ed è stato condotto via dalla sua abitazione dove viveva con la moglie. Il governo ruandese ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Ndereyehe nel 2010 con l'accusa di aver organizzato uccisioni nell’ambito del genocidio. Ndereyehe, 70 anni, è uno dei maggiori critici del governo ruandese e vive nei Paesi Bassi da più di 15 anni. Durante il genocidio fu a capo dell'istituto di ricerca agricola del governo situato nel Ruanda meridionale. Di recente la Commissione ruandese per la lotta al genocidio aveva chiesto al governo dei Paesi Bassi di estradare “urgentemente” Ndereyehe in Ruanda. In precedenza, nel 2016, i Paesi Bassi hanno estradato in Ruanda Jean Baptiste Mugimba e Jean Claude Iyamuremye, entrambi accusati di aver avuto un ruolo nel genocidio. Si stima che 800 mila persone - prevalentemente di etnia tutsi, corrispondenti a circa il 20 per cento della popolazione - siano state uccise nell’arco di 100 giorni tra l’aprile e il giugno 1994. (Beb)