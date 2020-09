Lavoro: Cisl, a Bergamo presentate 4.668 domande per sanatoria irregolari, solo 93 da agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Escludendo chi opera in settori diversi, come per esempio l'edilizia e la ristorazione, l’opera del decreto ha lasciato tuttora esposti al rischio di sfruttamento, mancanza di tutele e diritti, moltissimi lavoratori stranieri irregolari. Quello che ora servirà con urgenza sarà ottenere un provvedimento capace di riscrivere le regole sulla immigrazione, sulla cittadinanza e sulle procedure per l'accesso al diritto d’asilo: auspichiamo un concreto atto di coraggio da parte della politica che vada oltre i provvedimenti estemporanei di emersione”, conclude Sonzogni. Dal particolare punto di osservazione di Anolf Cisl Bergamo (il servizio che si è occupato di raccogliere le domande di emersione) si rileva che le domande sono state fatte per il 61 per cento da donne, provenienti per lo più da Ucraina (39 per cento), Senegal (14), Marocco (10) e Bolivia (6 per cento). Solo nel 20 per cento dei casi, il datore di lavoro è straniero. Il 36 per cento del totale delle domande ha riguardato l’emersione di badanti. Di questi, l’85 per cento aveva all’atto della domanda un contratto a tempo pieno per 54 ore settimanali. Il 62 per cento delle domande ha riguardato l’opzione colf, con prevalenza di contratto a 25/30 ore. (com)