Lavoro: Proietti (Uil), detrazioni per dipendenti e pensionati e taglio aliquote Irpef

- Domenico Proietti, segretario confederale Uil, ribadisce in una nota "che la riforma fiscale è più che mai necessaria sia per ragioni di equità che per promuovere la ricostruzione economica e produttiva del Paese". Per Proietti "la riforma va improntata sul principio di progressività, previsto dalla Costituzione, con un aumento significativo delle detrazioni per dipendenti e pensionati e un taglio delle aliquote Irpef, riorganizzando al contempo le spese fiscali e continuando, con determinazione, la lotta all’evasione fiscale", dichiara. "Questa riforma, assieme alle risorse del Recovery Fund, sono decisive per l’Italia. È fondamentale ricostruire un Paese e attuare riforme con cui aumentare il tasso di crescita e quello occupazionale. Uno Stato e una P.A che favoriscono i pagamenti digitali, consentono la riduzione dell’evasione fiscale, fenomeno odioso che incide fortemente sul nostro sistema democratico", conclude il segretario confederale Uil.(Com)