Afghanistan: almeno 10 morti in attacco bomba contro convoglio vice presidente

- E’ di almeno dieci morti il bilancio di un attentato contro il convoglio su cui viaggiava a Kabul il primo vice presidente dell’Afghanistan, Amrullah Saleh. Lo rende noto il sito informativo “Tolo news”. Il portavoce del ministero dell’Interno, Tariq Arian, ha confermato la morte di dieci persone e il ferimento di altre sedici. L’esplosivo era stato collocato su dei carrelli esplosi al passaggio del convoglio su cui viaggiava Saleh. Secondo l’ufficio del vice presidente l’obiettivo dell’attacco sarebbe stato proprio Saleh. Il vice presidente non ha riportato conseguenze in seguito all’esplosione, mentre tre guardie del corpo sono rimaste ferite, ha dichiarato Rezwan Murad, responsabile dell’ufficio pubbliche relazioni dell’ufficio di Saleh. I talebani hanno dichiarato di non essere coinvolti nell'attentato, secondo un comunicato stampa. (Res)