Campidoglio: De Santis (M5s), già 54 mila candidature per concorso, 16 per cento da sud Italia

- Sono oltre 54 mila le candidature arrivate a oggi per il concorso di Roma Capitale. In un post su Facebook l'assessore al Personale, Antonio De Santis, spiega: "Un segnale importante a più livelli. Da una parte è evidente la voglia di contribuire al funzionamento di servizi pubblici fondamentali. Dall'altra è lapalissiano come nel nostro Paese l’accesso lavoro pubblico sia stato inibito, per mancanza di investimenti, ad almeno due generazioni. La funzione della politica - aggiunge - è infatti quella di incidere a 360 gradi sulla società, migliorando la vita dei cittadini. Per questo il concorso bandito da Roma Capitale costituisce uno strumento per rafforzare i servizi, ma anche un'opportunità di lavoro per migliaia di persone in una congiuntura economica particolarmente complicata. Non è casuale che molte delle domande provengano dalle regioni meridionali. Circa il 16 per cento delle candidature per istruttore amministrativo arriva soltanto da Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Proprio dalle aree del Paese maggiormente colpite da un tasso di disoccupazione galoppante. Si tratta di professionalità di cui la pubblica amministrazione necessita, ma inevitabilmente anche di opportunità che possono cambiare la vita a migliaia di famiglie, come è accaduto quando abbiamo sbloccato le graduatorie del concorsone ferme dal 2010. Il lavoro - sottolinea De Santis - è il perno su cui deve fondarsi la nostra comunità. Lo indica con forza la Costituzione. Il nuovo concorso di Roma Capitale incrocia virtuosamente la domanda di occupazione e l'offerta di posti e funzioni per rendere più efficienti i servizi pubblici. Questo è il nostro paradigma concettuale e operativo del fare politica. L’impatto della stagione assunzionale - conclude - che abbiamo portato avanti consente a Roma Capitale di ritagliarsi con forza il ruolo di protagonista nella nuova stagione di rinnovamento della pubblica amministrazione che deve costituire uno dei principali volani per un profondo rilancio dell'economia italiana". (Rer)