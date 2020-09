Turchia: destituiti 43 amministratori pubblici per presunti legami con Fethullah Gulen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno turco ha destituito 43 tra presidenti di distretto e vicegovernatori per sospetti legami con il movimento di Fethullah Gulen. Lo riferisce il portale turco "Ahval". La maggioranza delle persone destituite erano in carica nella Turchia orientale e alcuni di loro era stati nominati dopo che sindaci del Partito Democratico dei Popoli (Hdp) erano state in precedenza rimosse per presunti legami con il Partito popolare del Kurdistan (Pkk). Dal fallito tentativo di golpe del luglio 2016, 563 governatori su un totale di 1.875 sono stati oggetto di investigazione e 470 sono stati esautorati. Le autorità turche hanno finora rimosso oltre 150 mila dipendenti statali per presunti legami con il movimento di Gulen, chiamato da Ankara Feto e considerato l'organizzazione terroristica artefice del fallito colpo di Stato nel 2016. (Tua)