Speciale difesa: Leonardo, radar Rat 31DL è importante passo avanti per sicurezza Austria

- Grande successo per il nuovo radar 3D Long Range Fadr (Rat-31DL), che ha da poco concluso positivamente il Factory Acceptance Test per una nuova configurazione che prevede l’introduzione di un nuovo processore aggiornato agli standard attuali. Come riferisce un comunicato di Leonardo, il nuovo sistema andrà a sostituire il precedente apparato in fornitura all’Austria, all’interno di un programma di upgrading di mezza vita della rete di sistemi per la sorveglianza aerea, che prevede anche l’aggiornamento secondo il nuovo riconoscimento Nato Mode 5 livello 2. Al momento la Difesa aerea austriaca può contare su due diversi sistemi di sorveglianza forniti da Leonardo: un modello Fadr (Rat-31DL), consegnato nel 2002, e una versione mobile dello stesso sistema con funzionalità di backup, il Dadr (Rat-31DL/M). Dopo i test svolti presso il sito Leonardo di Borgo Sabotino a Latina, a fine luglio il nuovo Fadr è stato spedito a Kolomannsberg, in Austria, per essere installato su una torre adiacente al vecchio sistema e sarà operativo entro la fine dell’anno. (Com)