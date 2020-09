Speciale difesa: Germania, individuato relitto incrociatore Karlsruhe al largo delle coste norvegesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relitto dell'incrociatore leggero tedesco “Karlsruhe”, affondato nel 1940, è stato individuato a una profondità di 490 metri a 13 miglia marine al largo del porto di Kristiansand, in Norvegia. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, aggiungendo che il ritrovamento dell'unità è stato effettuato dall'operatore di rete norvegese Statnett. Il relitto era stato avvistato già nel 2017, ma soltanto ora è stato possibile effettuare ulteriori rilievi con un robot subacqueo. Unità della classe di incrociatori leggeri Koenigsberg, il Karlsruhe venne varato nel 1927 ed entrò in servizio nel 1929. Durante la seconda guerra mondiale, l'incrociatore prese parte all'operazione Weseruebung, ossia l'invasione di Danimarca e Norvegia da parte della Germania (9 aprile-9 giugno 1940), come nave ammiraglia del Quarto gruppo della marina tedesca. La formazione aveva ricevuto l'ordine di occupare i porti di Kristiansand e Aveland in Norvegia. In navigazione nello Skagerrak di ritorno da Kristiansand nella notte del 9 aprile, il Karlsruhe venne individuato dal sommergibile britannico Truant, che lanciò uno due siluri, colpendo l'unità tedesca. L'incrociatore iniziò ad affondare e il suo comandante, il capitano di vascello Friedrich Rieve, ordinò all'equipaggio di abbandonare la nave. Intervenuta sul posto, la torpediniera tedesca Grefi prese a bordo i marinai del Karlsruhe e lanciò altri siluri contro l'incrociatore, provocandone l'affondamento. (Geb)