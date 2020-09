Speciale difesa: Libia, per Lna nessun accordo senza espulsione turchi e smantellamento milizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione libica si sta dirigendo in Egitto oggi per portare una proposta sulla città strategica di Sirte, ma la posizione dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar è sempre la stessa: la Turchia deve essere cacciata dal paese e le milizie della Tripolitania devono essere smantellate prima di poter scendere a patti. Secondo l'emittente televisiva panaraba di proprietà suddita "Al Arabiya", l’Lna ha chiesto come condizione per una soluzione alla crisi di interrompere il trasferimento dei mercenari, rifiutandosi di disarmare Sirte e Jufra fintanto che i turchi saranno presenti sul territorio libico. Un ufficiale presso il Comando generale dell'Esercito di Haftar ha annunciato che lo smantellamento delle milizie armate e l'espulsione di mercenari è la condizione per intraprendere qualsiasi percorso politico per risolvere la crisi libica. (Res)