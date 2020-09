© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno dell'Iraq ha messo in guardia da piani di attacchi contro società locali e straniere che forniscono servizi di sicurezza. Come reso noto dal dicastero, i servizi d’intelligence iracheni hanno ricevuto informazioni su piani per colpire società di sicurezza e imprese logistiche che lavorano per le forze degli Stati Uniti nel paese. (Res)