Speciale difesa: Mali, il colpo di Stato rimette in discussione l'operazione Barkhane

- Dopo in colpo di Stato in Mali avvenuto il 18 agosto scorso, l'operazione militare francese Barkhane attiva nel Sahel rischia di essere messa in discussione. Lo scrive il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che la crisi politica di Bamako non ha fermato i gruppi terroristici attivi nella regione. Senza una legittimità e un quadro politico le attività di Barkhane adesso si complicano. “Si continua”, fanno sapere dal ministero della Difesa di Parigi. La Francia ha condannato il colpo di Stato, senza però chiedere un ritorno del presidente Ibrahim Boubacar Keita. (Frp)