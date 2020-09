Tlc: Mollicone (Fd'I), necessaria riforma Agcom per tutelare sovranità digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'audizione di Lasorella evidenzia già un cambio di passo rispetto la presidenza Cardani che, spesso, ha assunto posizioni istituzionalmente scorrette nei confronti del parlamento e a una gestione opaca dell'Autorità: lo afferma Federico Mollicone, deputato Fd'I responsabile Innovazione del partito e componente della commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel corso dell'audizione in commissione Trasporti per la nomina di Giacomo Lasorella come nuovo presidente Agcom. "Abbiamo, inoltre, chiesto a Lasorella se, nella nuova legislatura di Agcom, non ritenga necessario, per salvaguardare la sovranità digitale, una riforma dell'Autorità volta ad affrontare le sfide della contemporaneità come l'intelligenza artificiale e la regolamentazione degli algoritmi e del loro sviluppo. Inoltre - prosegue - abbiamo posto il tema del forte squilibrio nella distribuzione del valore che la produzione dei contenuti creativi genera per gli over-the-top e i ricavi percepiti dagli editori e dagli artisti". (segue) (Com)