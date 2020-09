Tlc: Mollicone (Fd'I), necessaria riforma Agcom per tutelare sovranità digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mollicone sottolinea che "abbiamo proposto al Senato in un ordine del giorno alla legge di delegazione, di modo da rendere più efficace la norma di prevedere espressamente che, in caso di mancato accordo entro un termine predisposto, ci sia un intervento dell'Autorità di settore per la definizione delle condizioni, anche economiche, dell'uso dei contenuti da parte delle piattaforme digitali. Riteniamo necessaria la rottura del monopolio economico ed informativo degli Ott, e l'adozione delle misure proposte per la riduzione del divario di valore, in particolare il recepimento della direttiva copyright. Infine, abbiamo voluto sottolineare come debbano essere evitate incursioni di merito sulla linea editoriale come avvenuto sotto la presidenza Cardani, come avvenuto sul Tg2.", conclude il deputato Mollicone. (Com)