Imprese: obiettivi Pnrr, da transizione X.0 a reshoring e attrazione Ide

- Per la competitività del sistema produttivo italiano le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevedono la "transizione X.0", investimenti in "Ricerca e sviluppo, tecnologie emergenti e trasferimento tecnologico". E' quanto si legge nella bozza di Linee guida che "Agenzia Nova" ha potuto visionare. E ancora il governo elenca "politiche per l’attrazione" di Investimenti diretti esteri (Ide) e "a favore del reshoring", oltre al "rafforzamento del Patto per l’export e il sostegno all’internazionalizzazione delle filiere strategiche (settore agroalimentare, industriale e turistico)". Altri due punti delle Linee guida individuano poi il potenziamento da una parte "degli strumenti finanziari per la maggior competitività delle imprese sui mercati internazionali" e dall'altra "dell’ecosistema digitale per la promozione dell’industria culturale e del turismo".(Rin)