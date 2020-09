Giappone: presidenza Ldp, tutti i candidati favorevoli alla riforma costituzionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suga, originario di Akita, è considerato un esperto nella gestione delle crisi e nella capacità di destreggiarsi con la burocrazia e ha contribuito alla costruzione di buone relazioni con Komeito, alleato di governo dell’Ldp. Secondo la stampa giapponese, ha il consenso del segretario generale del parito, Toshihiro Nikai, e della sua corrente, di 47 membri, e dell’ex segretario generale Hiroyuki Hosoda, cui fa capo la corrente più ampia, di 98 membri. Tra i suoi sostenitori ci sono anche Wataru Takeshita, ex presidente del Consiglio generale, e il ministro delle Finanze, Taro Aso, con le rispettive correnti, entrambe di 54 membri, e l’ex ministro della Terra Nobuteru Ishihara, col suo gruppo di undici membri. Anche Abe avrebbe espresso una preferenza per Suga, benché non abbia fatto nomi pubblicamente. (segue) (Git)