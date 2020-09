Giappone: presidenza Ldp, tutti i candidati favorevoli alla riforma costituzionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida guida una fazione con 47 membri, mentre quella di Ishiba ne ha 19. Ishiba è il più popolare nell’opinione pubblica: secondo un sondaggio effettuato dall’agenzia di stampa giapponese “Kyodo News” prima dell’ufficializzazione delle candidature, ha un gradimento del 34,3 per cento, nettamente superiore a quelli degli altri politici citati. Seguono, infatti, molto distanziati, Suga con il 14,3 per cento, il ministro della Difesa Taro Kono con il 13,6 per cento, il ministro dell’Ambiente Shinjiro Koizumi con il 10,1 per cento e Kishida con il 7,5 per cento. Kono e Koizumi hanno poi scelto di non entrare nella corsa alla leadership. Ishiba, però, non gode della stessa popolarità tra i parlamentari dell’Ldp: nel 2012 superò Abe nel primo turno delle elezioni per la presidenza del partito, nelle quali votano gli elettori, ma fu poi da lui sconfitto al secondo turno, quando votano i legislatori. (segue) (Git)