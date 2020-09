Giappone: presidenza Ldp, tutti i candidati favorevoli alla riforma costituzionale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la seconda volta che Abe è costretto a dimettersi per la malattia intestinale che lo affligge. La prima risale al settembre del 2007, dopo un anno di governo. Nel 2012 il politico è tornato al potere e ha detto di aver superato la patologia grazie all’assunzione di un nuovo farmaco. Il 24 agosto Abe è diventato il primo ministro più longevo del Giappone in termini di giorni in carica consecutivi, 2.799, superando il precedente record del suo prozio Eisaku Sato. Nella stessa giornata si è recato, per la seconda volta in una settimana, al Keio University Hospital di Tokyo, alimentando le congetture che già circolavano da tempo sulle sue condizioni di salute. (Git)