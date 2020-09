Bielorussia: nuova sparizione di un esponente dell'opposizione, Maksim Znak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato Maksim Znak, membro del Presidium del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa, non è più reperibile da questa mattina. Il cellulare dell'attivista risulta disabilitato, e non riceve chiamate e messaggi. Oggi era previsto un suo intervento in onda all'emittente radio "Eckho Moskvy". L'esponente dell'opposizione Pavel Latushko ha dichiarato ad "Interfax" di aver comunicato con Znak in serata, verso mezzanotte. Gleb Germanchuk, addetto stampa dello staff elettorale di Viktor Babariko, ha dichiarato ad "Interfax" che l'ultimo messaggio è stato: "maschere". "Maksim avrebbe dovuto fare un'intervista, non è entrato in Zoom, l'ho chiamato, ha pronunciato la frase 'sembra che qualcuno sia venuto da noi', si è disconnesso e ha scritto la parola 'maschere'. Ora non è reperibile", ha dichiarato. Nei giorni precedenti sono scomparsi altri esponenti dell'opposizione, come l'ex direttore del quartier generale di Babariko, Maria Kolesnikova, Ivan Kravtsov e Anton Rodnenkov. (Rum)